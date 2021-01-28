МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром поднимается, традиционно более надежный доллар получил поддержку за счет ухода трейдеров от риска, а также некоторой коррекционной динамики и итогах встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,2094 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2108 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,3 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 90,76 пункта.

В среду вечером основные фондовые биржи мира показывали заметное снижение, в четверг динамика сохранилась. Фондовые индексы США опустились в среду на 2-2,6%, Европы — на 1,2-1,8%, Азии — в ходе торгов четверга падают на 1,5-2,2%. Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому волатильность фондовых рынков и уход трейдеров от риска поддерживает американскую валюту.

Способствует росту доллара и некоторая коррекция. За ноябрь-декабрь индекс доллара потерял более 4%, опустившись до минимума с весны 2018 года, и американская валюта до сих пор не может оттолкнуться от отметки в 89-90 пунктов, хотя уже более близка к уровню в 91 пункт. Фондовые биржи США падают в ожидании корпоративных отчётов

"Уход от риска, поддерживающий доллар, является здоровой коррекцией после… роста рисковых активов", — считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер. До падения фондовые рынки в основном росли, а индексы США за последнюю неделю обновили исторические рекорды.

Инвесторы обращают внимание и на итоги двухдневной встречи Федрезерва, объявленные в среду вечером. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.