МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,79%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов растет на 4 копейки, до 75,89 рубля, евро — на 2 копейки, до 91,86 рубля, следует из данных биржи.