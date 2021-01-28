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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210128/832913615.html
Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,79%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов растет на 4 копейки, до 75,89 рубля, евро — на 2 копейки, до 91,86... ПРАЙМ, 28.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,79%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов растет на 4 копейки, до 75,89 рубля, евро — на 2 копейки, до 91,86 рубля, следует из данных биржи.