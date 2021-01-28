МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг утром на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом долларовый индекс РТС падает сильнее, чем индекс Мосбиржи, на фоне ослабления рубля. Курс доллара впервые с декабря поднялся выше 76 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга снижался на 0,42% — до 3329,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,07%, до 1378,07 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86% — до 55,05 доллара за баррель.

Рубль к текущему моменту дешевеет к доллару на 17 копеек — до 76,02 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря.