МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 0,6% -0,3% (факт)
11:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,59%  
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% 0,4%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 33,4% 4%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2020) 3,7% 2,4%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -85,49 млрд долл  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 900 тыс 875 тыс
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) 0,2%  
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 12,9% -5%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) -11% 1,9%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (декабрь) 841 тыс 865 тыс
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.01) 590,4 млрд долл (на 15.01)  
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) -3,1% -2,5% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (декабрь) 6,1% 6,1% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -3,7%  
  RUB Полюс — производственные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2020    