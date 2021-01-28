МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на рисковые активы растет, несмотря на серьезные шоки в течение последнего года, и это несет значительные риски для финансового рынка в будущем, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне

"Спрос инвесторов на рисковые активы заметно растет… Этот спрос сохраняется даже в условиях возникающих шоков (экономических, политических), а эти шоки не приводят к существенной коррекции рынка. Несмотря на многомесячные локдауны в большинстве американских штатов, падение цен на американскую нефть до отрицательных значений в апреле, миллионы заболевших коронавирусом, основные американские фондовые индексы завершили 2020 год на исторических максимумах", – сказал Наметкин.

"Это следствие того, что среди участников рынка укрепилась вера, что при любом экономическом шоке финансовые регуляторы будут поддерживать рынки за счет предоставления ликвидности", — объяснил он.

Эксперт опасается, что продолжение этой тенденции будет отдалять рыночные котировки активов от фундаментально обоснованных значений. В долгосрочной перспективе это может значительно повысить риски для финансовой стабильности на мировых рынках. Однако в ближайшем будущем Наметкин не видит серьезных проблем. Пессимистичные оценки ФРС состояния экономики разочаровали инвесторов

Крупнейшие западные регуляторы в последний год продемонстрировали беспрецедентные масштабы монетарного стимулирования экономики. "Например, баланс ФРС США за 2020 год вырос на 3,26 триллиона долларов — до рекордных 7,41 триллиона долларов, то есть на 79% за год. Для сравнения: за 2008 год американский регулятор увеличил активы на своем балансе лишь на 1,03 триллиона долларов", — напомнил эксперт.

Вместе с тем он признал, что такая накачка экономики ликвидностью, вопреки ожиданиям некоторых специалистов, не создала повышенного инфляционного давления, поскольку значительная доля средств "уходит" в реальную экономику на поддержание стабильного потребительского и инвестиционного спроса.

"Например, рост ВВП США в четвертом квартале ожидается на уровне 4,2% в квартальном выражении (в пересчете на годовые темпы) после взлета на 33,4% в третьем квартале. Уровень безработицы в США к концу 2020 года стабилизировался на 6,7%. При этом индекс потребительских цен удерживается стабильно ниже целевых 2% — в декабре американская инфляция составила 1,4% в годовом выражении", — сказал Наметкин.