МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ощутимым снижением индексов на фоне активных распродаж на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США закрылись резким понижением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,9% — до 3505,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,8%, до 2352,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,2%, до 28550,77 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,71% — до 3069,05 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,53%, до 28197,42 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,93% — до 6649,7 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что американские фондовые индексы на закрытии биржи опустились на 2-2,6% на опасениях вокруг распространения коронавируса и перспектив восстановления экономики. Трейдеры также отыгрывали заявления ФРС США, которая, сохранив мягкую монетарную политику, указала на риски, связанные с COVID-19. Регулятор заявил, что "темпы восстановления экономической активности и занятости замедлились в последние месяцы". Глава ФРС Джером Пауэлл добавил, что "общая экономическая активность остается ниже уровня до пандемии, и дальнейший путь остается весьма неопределенным".

"Сегодня рынки последовали за динамикой фондовых рынков США. Рост волатильности также побуждает инвесторов продавать акции", — сказал агентству Рейтер менеджер отдела управления инвестициями Asahi Life Asset Management Йошихиро Такешиге (Yoshihiro Takeshige). Мировые продажи Toyota упали на 10,5% в 2020 году

Кроме того, беспокойство инвесторов вызывают новости вокруг поставок вакцин от коронавируса. Так, в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID после сообщений о сокращении поставок в ЕС.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказали корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota в 2020 году впервые за пять лет обошел Volkswagen по объему продаж автомобилей и стал лидером по этому показателю. Мировые продажи группы Toyota упали в 2020 году на 11,3% до 9,528 миллиона автомобилей. Это первое снижение за девять лет, но в то же время продажи группы Volkswagen за минувший год упали на 15,2%, до 9,305 миллиона автомобилей. Акции компании Toyota подешевели по итогам торгов на 1,74%.