МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются вслед за падением на рынках США и Азии, а также на опасениях за вакцинацию в регионе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в минусе вслед за рынками США

По состоянию на 11.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,95% — до 6505,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,75% — до 5418,89 пункта, немецкий DAX — на 1,26% — до 13450,7 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США и Азии. Так, по итогам торгов среды американские индексы закрылись в минусе в пределах 2,6%. Рынки АТР в четверг также закрылись значительным снижением до 2,8%. Трейдеры отреагировали на заявления Федрезерва США, который, сохранив мягкую монетарную политику, также указал на риски, связанные с COVID-19.

Беспокойства на рынке также вызывает неопределенность с началом вакцинации в Евросоюзе. Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID после сообщений о сокращении поставок в ЕС.

Тем временем ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой, страны продлевают карантинные меры. Правительство Великобритании не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Власти Франции рассматривают разные сценарии, среди них и жесткий карантин.

Участники торгов также отыгрывают корпоративные отчетности компаний. Так, британский туроператор Easyjet опубликовал результаты за первый квартал 2020-2021 финансового года. Согласно этим данным, выручка компании упала почти в 9 раз, составив 165 миллионов фунтов (226,6 миллиона долларов), а количество полетов сократилось в 6 раз. Акции компании дешевеют 2%.