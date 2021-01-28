МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг ощутимо падпют в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне

По состоянию на 12.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 2%, до 6,21 доллара, "Новатэка" — на 1,32%, до 175,25 доллара, "Лукойла" — на 0,85%, до 72,42 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,26%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — на 2,09%, до 21,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,8%, до 32,51 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 16,64 доллара, НЛМК — на 1,99%, до 28,13 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 2,53%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 2,62%, до 13,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 3,82%, до 38,38 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 2,8%, до 8,14 доллара, "Магнита" — на 2,23%, до 15,12 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 2,33%, до 3,36 доллара.