Бумаги российских компаний ощутимо дешевеют на торгах в Лондоне
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг ощутимо падпют в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 2%, до 6,21 доллара, "Новатэка" — на 1,32%, до 175,25 доллара, "Лукойла" — на 0,85%, до 72,42 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,26%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — на 2,09%, до 21,1 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,8%, до 32,51 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 16,64 доллара, НЛМК — на 1,99%, до 28,13 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 2,53%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 2,62%, до 13,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 3,82%, до 38,38 доллара.
GDR АФК "Система" дешевели на 2,8%, до 8,14 доллара, "Магнита" — на 2,23%, до 15,12 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 2,33%, до 3,36 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210128/832915503.html