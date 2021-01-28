МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне опасений относительно возможного замедления восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США

По состоянию на 13.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 30186 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 12981,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3733,88 пункта.

Трейдеры опасаются за перспективы мировой экономики в свете продолжающейся пандемии коронавируса. Как сказал газете Wall Street Journal Олаф ван ден Хеувел (Olaf van den Heuvel), старший инвестиционный менеджер Aegon Asset Management, медленное развертывание вакцины и связанные с COVID-19 ограничения в крупных экономиках побудили инвесторов выводить деньги с рынка.

В этом свете инвесторы с интересом ждут данных по ВВП США в четвертом квартале, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса в конце года на крупнейшую мировую экономику. Аналитики ждут, что, согласно первой оценке, американская экономика выросла на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после скачка на 33,4% в предыдущем квартале. Фондовые биржи Европы снижаются на общем негативном фоне

Акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop растут на 3% на предварительных торгах, взлетев в среду на 135%, бумаги компании AMC теряют в цене 10,3% после скачка в среду более чем на 300%. "На рынке наблюдается некоторое волнение. Это была территория пузырей", — прокомментировали ситуацию с этими компаниями аналитик.

Акции компании Apple дешевеют на 2,3% после того, как производитель iPhone сообщил о рекордной выручке за первый квартал 2020-2021 финансового года, завершившегося 26 декабря, но не предоставил конкретных прогнозов по данному показателю на текущий квартал. Ценные бумаги соцсети Facebook снижаются в цене на 0,83% на предварительных торгах. В среду компания сообщила о рекордной квартальной выручке, но предупредила, что неопределенность из-за проверок регуляторов и ограничений на таргетинг рекламы может создать препятствия для бизнеса. Акции Tesla падают на 6,5% после того, как производитель электромобилей отчитался о первой в своей истории прибыли за год, но не оправдал ожиданий аналитиков.