МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций опускается на негативном внешнем фоне и снижении аппетита к рисковым активам, следует из данных торгов. Бумаги российских компаний ощутимо дешевеют на торгах в Лондоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.14 мск снижался на 0,44%, до 3329,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1372,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 57 копеек, до 76,42 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 91,39 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,27%, до 55,38 доллара за баррель.

Ведущие европейские биржи теряют до 1,2%, фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 1%.

"Отечественный рынок последовал за внешним негативным фоном. ФРС не обещала дополнительных мер, в Конгрессе США буксует новый пакет "спасения Америки", а в Китае расширяют карантинные меры перед новогодними праздниками. Все это сказывается на восприятии риска инвесторами, которые предпочитают уходить в защитные активы", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – бумаги "Центрального телеграфа" (префы снижаются на 2,64%, обыкновенные акции – на 2,32%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,56%), расписки HeadHunter Group (-1,82%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,74%), "Юнипро" (-1,71%), ММК (-1,57%), Petropavlovsk (-1,53%), "Полюса" (-1,45%), расписки "Русагро" (-1,4%) и акции Polymetal (-1,28%). Лучше рынка вновь выглядят "защитные" бумаги ретейлеров

"C технической точки зрения бумаги "Полюса" остаются в среднесрочном нисходящем тренде, который при недостаточной поддержке золота рискует увести их в район 13 500 рублей. В краткосрочном периоде потенциал повышения акций на данный момент выглядит ограниченным отметками 16 125 рублей (январский максимум), а далее – 17 000 рублей (линия нисходящего тренда). Ожидать уверенного восстановления котировок не стоит раньше возвращения золота к росту и закрепления драгоценного металла выше 1960 долларов за унцию", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

В лидерах роста – акции АФК "Система" (1,8%), "Мосэнерго" (1,29%), "Фосагро" (1,02%), ТГК-1 (1,02%), ЛСР (0,92%).

"Компания "Совкомфлот" намерена выполнить свои обязательства по выплате дивидендов, на что будет направлено 225 миллионов долларов. В корпоративной презентации также говорится о намерении выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО", — отметил Кочетков из "Открытие Брокер". Финансовый эксперт обеспокоен ростом спроса на рисковые активы

На этом фоне акции "Совкомфлома" растут против рынка — на 0,71%.

ПРОГНОЗЫ

У текущих уровней можно говорить о достижении рынком локальных минимумов, но послужат ли они базой для возвращения покупок или же станут отправной точкой для ускорения продаж, будет во многом зависеть от геополитического фона, считает Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи подходит к ближайшей области поддержки 3295–3300 пунктов, у индекса РТС аналогичное техническое препятствие находится на уровне 1350 пунктов, в случае ухудшения внешнего фона данные поддержки могут быть пробиты уже на этой неделе, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".