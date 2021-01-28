МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,06 1,06
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь) -0,9% -0,6%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь) -0,1%  
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,5% -1,5%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,7%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2020) -0,4%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2020) 0,4%  
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь) 0,1%  
9:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь) -18,9% 19,0%
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 18,7% -4,0%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,8%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 7,3%  
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) -0,5%  
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 16,4% -1,5%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) -0,6% -0,6%
12:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 8,5%  
12:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2020) -3,9% -3,4%
12:00 EUR Германия — Изменение количества безработных (январь) -37 тыс 6 тыс
12:00 EUR Германия — Уровень безработицы (январь) 6,1% 6,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,4% 1,3%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)   0,1%
16:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2020) 0,5% 0,5%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,1  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)    
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) -0,4% -0,4%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,4%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь) 0,6%  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь) 58,7 58,5
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 73,8  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 79,2 79,2
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь) -2,6% -0,1%
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 287  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 373  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 13,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 508,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 246,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 31,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -1,9 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 4,9 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 50 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 0,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 163,5 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 4кв2020    
  RUB EVRAZ — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 4кв2020    