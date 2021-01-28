МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Курс доллара может в ближайшие сессии попытаться выйти к 78 рублям на фоне проявившегося на глобальных рынках аппетита инвесторов к валюте США, а в случае глубокой просадки на рынках доллар может на время уйти и выше 80 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом санкционные риски — пока не очень весомый фактор давления на рубль, полагают они. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Доллар и евро сегодня вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько недель. Так, американская валюта поднималась сегодня до 76,5 рубля, европейская – до 92,52 рубля. Всё это максимумы с осени.

На 16.56 мск курс доллара расчетами "завтра" растёт на 37 копеек, до 76,22 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 92,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

УСИЛЕНИЕ ДОЛЛАРОВОГО АППЕТИТА

Текущее ослабление рубля обусловлено сложившейся на глобальных рынках ситуацией, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Ухудшению настроений инвесторов способствует неопределенность относительно сроков и размера нового пакета экономических стимулов в США, а также сложности с поставками вакцины в развитых странах, что, учитывая темпы распространения коронавируса, может привести к продлению карантинных ограничений и, соответственно, сказаться на восстановлении мировой экономики, поясняет он.

"Учитывая это, инвесторы начали сокращать объемы рисковых активов в портфелях, отдавая предпочтение защитным долларовым инструментам. В результате, валюты "развивающихся" экономик, включая рубль, оказались под давлением, пояснил Зварич.

Доллар демонстрирует укрепление на глобальных рынках "широким фронтом", добавляет Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Это вызвано как повышенными рисками роста инфляции и процентных ставок в США на фоне стимулирующих мер новой администрации президента и недостаточно убедительной риторики главы Федрезерва Джерома Пауэлла, так и отсутствием торговых идей в высокодоходных направлениях", — привёл он дополнительные факторы роста американской валюты.

Мировые рынки находятся в той стадии перекупленности, что чувствительны не только к существующим проблемам и рискам (перебои в поставках вакцины в ЕС, проблемы с принятием нового пакета фискальных стимулов в США), но и могут снижаться просто из-за отсутствия новых причин для роста – "под собственным весом", в свою очередь считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". И рубль двигается вниз в русле общемировой тенденции, резюмирует он. В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

РУБЛЬ ГОТОВ К САНКЦИЯМ?

У рубля есть и исключительно собственные места уязвимости: возрос риск новых западных санкций по отношению к РФ, отмечает Евстифеев. Однако пока это в значительной мере компенсируется довольно высоким уровнем нефтяных цен, полагает он.

В итоге текущее ослабление рубля существенно не отличается от других "развивающихся" или сырьевых валют, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Поэтому мы можем говорить, что санкционные риски уже давно заложены в курсе и составляют около 10-15% его веса на текущий момент", — считает он.

Санкционная повестка сейчас не оказывает существенного влияния на рубль, подытоживает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗНЫЕ УРОВНИ

Ближайшая "большая" цель роста доллара – 78 рублей, она вполне может быть достигнута, если коррекция вниз на мировых площадках продолжится до начала следующей недели, евро при этом вряд ли поднимется выше 94 рублей, полагает Емельянов.

"В случае глубокой просадки на рынках, сопоставимой с уровнем начала сентября и начала ноября прошлого года, доллар может на время уйти выше 80 рублей. Впрочем, пока что настроения инвесторов вполне сдержанные", — также оценил он. Путин: необходимы понятные и прозрачные правила для бизнеса в России

При реализации любого внешнеполитического триггера рубль имеет риск ослабеть, доллар при этом поднимется до 78-80 рублей, также считает Евстифеев.

Если всё же появятся весомые причины ожидать секторальных санкций против России, рубль способен вернуться и к пятилетним минимумам, установленным весной прошлого года (около 82 рублей за доллар), считает Бабин. "Пока же базовым сценарием на ближайший месяц остается диапазон 75–78 рублей для доллара и 90–93 рубля для евро, так как более вероятно, что, если новые антироссийские меры и введут, они как и раньше будут носить персональный характер", — добавил он.

Потенциал текущего ослабления пока составляет 2-3% от текущих курсовых значений, заключает Кочетков. "То есть — в район 78 рублей за доллар и 93,5 рубля за евро. Однако данные привлекательные уровни, скорее, нужно использовать для продажи валюты", — посоветовал он.