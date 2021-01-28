МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут после заметного снижения накануне, позитивным фактором выступает значительное снижение числа заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали лучше прогноза

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,66%, до 30504,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 13334,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 3781,3 пункта.

По итогам предыдущего торгового дня эти индексы упали на 2% и более.

Оптимизм инвесторов подкрепляет статистика с рынка труда. Ранее минтруд США сообщил о снижении числа заявок на пособие по безработице за неделю на 67 тысяч, до 847 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 25 тысяч.

Впрочем, влияние этого фактора может оказаться преходящим. "Рынок, который мы видим сейчас, думает о том, как экономика может выглядеть через шесть месяцев… и я думаю, что это время, когда краткосрочные показатели не имеют большого значения для большинства инвесторов", — считает партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), которого цитирует агентство Рейтер.