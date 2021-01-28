МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в четверг вечером на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут на данных рынка труда

По состоянию на 18.16 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,75%, или на 13,9 доллара, до 1862,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,23%, до 26,707 доллара за унцию. Утром золото дешевело.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 90,49 пункта, тем самым оказывая поддержку стоимости золота, которое становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Дополнительную поддержку спроса на золото как на актив-"убежище" оказала статистика из США. ВВП страны в 2020 году, согласно первой оценке, снизился на 3,5%, что стало сильнейшим падением с 1946 года. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.