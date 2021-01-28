МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в четверг вечером на макроэкономических данных, опубликованных в США, свидетельствуют данные торгов. Золото перешло к росту на снижении курса доллара

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,2139 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2108 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 104,3 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 90,46 пункта.

Инвесторы оценивают данные о состоянии ВВП США. Экономика страны в ушедшем году, согласно первой оценке, снизилась на 3,5%. Подобное снижение стало рекордным с 1946 года, но аналитики ожидали падения ВВП США на 3,6%. ВВП же США в четвертом квартале 2020 года, по первой оценке, вырос на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков.

Данные о состоянии рынка труда в США также способствовали снижению опасений за состояние экономики страны, тем самым снизив привлекательность доллара как "актива-убежища". Ранее в четверг минтруд страны сообщил о снижении числа заявок на пособие по безработице за неделю сразу на 67 тысяч, до 847 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 25 тысяч.

Тем временем потребительские цены в Германии в январе в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1% после дефляции в 0,3% в декабре. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста цен на 0,7%. В месячном выражении цены выросли на 0,8%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%.