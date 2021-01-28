МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Брокеры Interactive Brokers Group (IBKR) и Robinhood ограничили сделки по акциям GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний, чьи ценные бумаги аномально взлетели в цене на американском фондовом рынке, говорится в сообщениях брокеров. Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

По данным СМИ, в онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, насчитывающая около трех миллионов участников, развернула активность, в результате которой тысячи инвесторов начали играть на повышение и скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. Группа выбрала акции с очень большим объемом таких коротких позиций, заставив хедж-фонды из-за бурного роста бумаг срочно закрывать свои "шорты", выкупая подорожавшие акции, чтобы хоть как-то ограничить свои убытки.

"В свете недавней волатильности мы ограничиваем сделки по ценным бумагам", — пишет Robinhood, уточняя, что сделки с акциями AMC Entertainment, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Express Inc, GameStop, Koss Corporation, Naked Brand Group и Nokia можно теперь только закрывать. Robinhood также повысил требования по обеспечению сделок с некоторыми ценными бумагами.

IBKR объявила о закрытии торговли опционами AMC Entertainment, BlackBerry, Express Inc, GameStop и Koss Corporation. Кроме того, брокер сообщил, что для длинных позиций по акциям теперь потребуется 100% начального минимального обеспечения, а для коротких — 300%. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Акции GameStop выросли в цене в 10 раз за неделю. Накануне акции подорожали на 135%, на данный момент их стоимость увеличивается на 14%. Аналогичная ситуация отмечается в отношении акций ряда компаний. Такая исключительно сильная волтильность уже привлекла внимание американских властей.