МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снизился по индексу Мосбиржи, хотя в течение дня демонстрировал более ощутимое падение, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар перешёл к снижению к евро на статистике из США

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,05%, до 3342,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1384,64 пункта.

В течение торгов четверга индекс Мосбиржи обновлял минимум с 5 января, опустившись до 3307,42 пункта.