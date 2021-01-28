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https://1prime.ru/Financial_market/20210128/832920047.html
Российский рынок акций закрылся символическим снижением
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Российский рынок акций символически снизился по индексу Мосбиржи, хотя в течение дня демонстрировал более ощутимое падение, свидетельствуют данные торговой площадки. Рублёвый... ПРАЙМ, 28.01.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снизился по индексу Мосбиржи, хотя в течение дня демонстрировал более ощутимое падение, свидетельствуют данные торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,05%, до 3342,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1384,64 пункта.
В течение торгов четверга индекс Мосбиржи обновлял минимум с 5 января, опустившись до 3307,42 пункта.