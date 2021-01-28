МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг в большинстве своем закрылись ростом, инвесторы обратили внимание на макростатистику из Германии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,63%, до 6526,11 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,93%, до 5510,52 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,33%, до 13665,93 пункта.

Инвесторы в четверг обратили внимание на макростатистику из Германии, крупнейшей экономики Европы. Годовая инфляция в Германии в январе составила 1% после дефляции в 0,3% в декабре. Аналитики же ожидали роста цен на 0,7%. В месячном выражении цены выросли на 0,8%, что также оказалось лучше ожиданий в 0,4%.

Снижению британского индекса тем временем способствовали растущие опасения за состояние экономики королевства в период строгого локдауна. Ранее в четверг стало известно, что производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1984 года.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Уровень заражения остается высоким, правительство продлило карантин как минимум до 8 марта.

"Существует высокая степень неопределенности, поскольку трудно сказать, как пандемия будет развиваться в краткосрочной перспективе, и когда и как быстро ограничения можно будет снять", — отметила валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger), чье мнение приводит агентство Рейтер.