МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,82%, до 6,29 доллара, "Новатэка" – на 2,31%, до 173,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,36%, до 73,3 доллара, "Газпрома" – подешевели на 0,94%, до 5,69 доллара, "Газпром нефти" – уменьшились в цене на 4,41%, до 20,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,06%, до 33,12 доллара, "Северстали" – уменьшилась на 0,3%, до 16,83 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,02%, до 28,12 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,91%, до 0,93 доллара, Сбербанка — на 1,41%, до 13,95 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,88%, до 40,25 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,72%, до 8,44 доллара, "Магнита" — опустилась на 1,87%, до 15,18 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,76%, до 3,35 доллара.