МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и к евро, отыгрывая снижение нефтяных котировок.

При этом к вечеру российская валюта компенсировала большую часть дневного падения на фоне ослабления продаж рисковых активов на глобальных площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.10 мск повышается на 7 копеек, до 75,92 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 92,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг торговалось преимущественно в минусе против доллара и евро на фоне ухода инвесторов в защитные активы.

Ухудшению настроений инвесторов способствует неопределенность относительно сроков и размера нового пакета экономических стимулов в США, а также сложности с поставками вакцины в развитых странах, что, учитывая темпы распространения коронавируса, может привести к продлению карантинных ограничений и, соответственно, сказаться на восстановлении мировой экономики, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Стоимость барреля нефтяного сорта Brent к вечеру в таких условиях теряет 0,7%, достигая 55,2 доллара за баррель. Ситуация с распространением коронавируса продолжает оказывать и непосредственное давление на спрос на нефть. Несмотря на достижения в области разработки вакцины число инфицированных в мире продолжает расти, и страна за страной вновь вводят социально-экономические ограничения. Так, в Великобритании в среду было объявлено об ужесточении условий въезда и выезда из страны, чтобы минимизировать число поездок людей.

В итоге доллар и евро обновили в четверг максимумы с осени — около 76,5 и 92,5 рубля соответственно.

Однако к вечеру аппетит к риску постепенно стал возвращаться на рынки: укрепились некоторые "развивающиеся" валюты, растут западные фондовые индексы.

В итоге доллар и евро прибавляют 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть немного дешевеет на неуверенности в спросе на сырье

ПРОГНОЗЫ

Доллар продолжает движение в рамках диапазона 75-77,5 рубля, который останется актуальным в ближайшие сессии, рассчитывает Зварич.

"В случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности, продолжения коррекции на рынке энергоносителей, ожидаем выхода американской валюты в верхнюю половину данного коридора и попыток тестирования сопротивления на уровне 77,5 рубля", — добавил он.

Глобальная волна коррекции в рисковых активах носит временный характер, инвесторы пребывают в ожидании свежих драйверов для покупок, в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер". "По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может формироваться вблизи отметки 76 рублей", — оценил он.

Основной сценарий на завтра – рост рубля, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Доллар и евро будут умеренно дешеветь, теряя по 20-40 копеек, заключает он.