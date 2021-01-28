МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Акции авиакомпании American Airlines, внезапно взлетевшие в цене на американском фондовом рынке из-за чрезмерной покупательской активности частных инвесторов и закрытия "коротких" позиций трейдеров, игравших на понижение, могут в дальнейшем стать объектом манипуляций, а их взлет в лучшем случае продлится не более пары месяцев, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В США начали ограничивать сделки с акциями, на которые "задрали" цену

Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines (AAL) ранее в четверг на бирже Nasdaq резко взлетели в цене после упоминания компании в группе на форуме Reddit, участники которой в последние дни добились аномально высокого роста акций целого ряда бумаг, на падение которых до этого активно ставили хедж-фонды.

Акции American Airlines начали активно расти еще на премаркете, несмотря на слабый отчет компании за прошлый год и прогнозы на текущий квартал. На бирже ранее в четверг они максимально подскакивали в цене на 31,4%, вернувшись на уровень годичной давности, но на текущий момент прибавляют уже менее 10%.

Это не первый случай резкого взлета стоимости акций компании на рынке США за последние дни. Так, ранее на американском фондовом рынке беспрецедентным ростом котировок отличились бумаги сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей Gamestop, которые выросли в цене на 18% в понедельник, еще на 115% во вторник и на 135% в среду. Это произошло после 50%-ного скачка в пятницу. Но к 22.29 мск четверга котировки компании обваливались на 33,8%. Россия с восьмого февраля возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами

"ФИЗИКИ" ПРОТИВ "ШОРТИСТОВ"

"На наш взгляд, эта история с American Airlines не выглядит как фундаментально обоснованная, а скорее как спекуляция, так же как с GME (Gamestop, тикер GME) и другими акциями, которые имеют высокую долю коротких позиций от обращающихся бумаг компании на торгах и попали в радары нового класса инвесторов — физических лиц", — отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Марк Доникян.

"Из-за низкой капитализации эти акции легко могут оказаться жертвой манипуляций, потому что в случае роста брокеры отзывают маржинальное обеспечение, и те, кто открывает "короткие позиции", в случае существенного роста цены вынуждены их принудительно закрывать, то есть покупать акции с рынка по текущим ценам", — добавил он.

Пока же огромный спрос на акции со стороны физических лиц и закрытие коротких позиций со стороны хедж-фондов поддерживают рост акций в отрыве от фундаментальной стоимости. Например, у GME было около 146% в short interest (открытых коротких позиций в надежде на падение бумаг и обратный выкуп по более низким ценам) от всех выпущенных акций. А то, что 146% от акций в свободном обращении находится "в шорте", означает, что для того чтобы закрыть эти короткие позиции, нужно полтора раза купить все бумаги в свободном обращении, указывает Доникян.

Конечно же, резкие изменения цен некоторых американских акций в последние дни в отрыве от фундаментальной стоимости может быть связано, в том числе, и со спекулятивными покупками участниками форума Reddit, также не исключает эксперт.

В открытых источниках взлет котировок AAL связывают с биржевым форумом Reddit, на котором компания начала часто упоминаться еще вчера, а "всплеск" в акциях American Airlines на сегодняшних торгах не связан с фундаментальными факторами, соглашается директор аналитического департамента компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"Показатель EPS (прибыль на одну акцию – ред.) не превзошел ожидания. Исключая особые статьи, чистый убыток на акцию составил 3,86 доллара. American Airlines находится в общем тренде постепенного восстановления пассажиропотока. Распространение вакцины улучшило прогнозы компании, но среди конкурентов может показывать самую слабую динамику из-за крайне большого авиапарка и высокой долговой нагрузки. По итогам первого квартала 2021 года авиакомпания ожидает снижение выручки на 60%", — поясняет он. Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма

"ПРИСТЕГНИТЕСЬ"!

И действительно, дополнительной пикантности такому взлёту придаёт то, что авиационная отрасль во всём мире переживает сейчас не лучшие времена из-за многочисленных ограничений и запретов на полёты вследствие продолжения распространения нового коронавируса, и то, когда произойдёт восстановление, пока тонет в тумане.

"Профсоюзы работников авиалиний обсуждают с законодателями дополнительную помощь сотрудникам авиакомпаний в рамках COVID-19. Деталей нет, но я бы воспринимал это как негативный знак для отрасли", — обращает внимание частных инвесторов начальник управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

"На наш взгляд, это биржевая спекуляция. Насколько она случайна или вызвана намеренным раздуванием цены, неизвестно. Считаем, что это неустойчивый рост при слабом квартальном отчете, который не сможет продолжаться более двух месяцев", — резюмирует он.