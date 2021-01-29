События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 января
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,06
|1,06 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|-0,9%
|-0,4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,5%
|-1,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2020)
|-0,4%
|-0,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2020)
|0,4%
|0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,3% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|-18,9%
|19%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|18,7%
|-4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|7,3%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|-0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|16,4%
|-1,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|-0,6%
|-0,6%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|8,5%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-3,9%
|-3,4%
|12:00
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (январь)
|-37 тыс
|6 тыс
|12:00
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (январь)
|6,1%
|6,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,4%
|1,3%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2020)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,1
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|-0,4%
|-0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)
|0,6%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|58,7
|58,5
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|73,8
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|79,2
|79,2
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|-2,6%
|-0,1%
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|287
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|373
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|13,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|508,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|246,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|31,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-1,9 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|4,9 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|50 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|0,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|163,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 4кв2020
|RUB
|EVRAZ — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 4кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832921860.html