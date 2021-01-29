МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы растёт на 18 копеек, до 76,14 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 92,20 рубля. Доллар перешёл к снижению к евро на статистике из США

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,18%, до 55,2 доллара за баррель.