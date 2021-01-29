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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832922438.html
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале дня
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы растёт на 18 копеек, до... ПРАЙМ, 29.01.2021
доллар, рубль, валюты, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы растёт на 18 копеек, до 76,14 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 92,20 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,18%, до 55,2 доллара за баррель.