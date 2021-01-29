МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.04 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,7%, до 6,24 доллара, "Новатэка" — на 1,7%, до 170,55 доллара, "Лукойла" — на 1,62%, до 72,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,56%, до 5,6 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,46%, до 20,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,11%, до 32,72 доллара, "Северстали" — на 1,19%, до 16,63 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 27,94 доллара. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Расписки ВТБ дешевели на 0,99%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 1,33%, до 13,77 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,06%, до 40,67 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 1,54%, до 8,31 доллара, "Магнита" — на 0,76%, до 15,06 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,22%, до 3,34 доллара.