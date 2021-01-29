МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу днем после резких скачков котировок акций отдельных компаний в США, которые привели к росту спроса на более надежные активы, в том числе американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,212 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2121 доллара, курс доллара к иене рос до 104,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,26%, до 90,69 пункта.

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что доллар удерживает рост перед выходными за счёт спроса на "безопасные активы": в этом смысле рынки внимательно следят за дальнейшими событиями в истории с волатильностью на фондовом рынке США. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Так, накануне брокерская компания Robinhood ограничила для своих клиентов сделки с акциями Gamestop, AMC Entertainment и ряда других небольших компаний, чьи ценные бумаги аномально взлетели в цене на американском фондовом рынке. Ранее в январе на онлайн-платформе Reddit многотысячная группа WallStreetBets развернула активность, в результате которой тысячи инвесторов начали играть на повышение и скупать низколиквидные акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играют на понижение.

При этом евро в паре с долларом перешёл к восстановлению своих позиций после выхода макростатистики. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в предыдущем квартале снизился на 2,9% в годовом выражении при ожидаемом снижении на 3,4%. При этом безработица в Германии находится на уровне в 6%, хотя ожидалось значение показателя на отметке 6,1%.