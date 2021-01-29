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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832925232.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 92,3 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки — до 92,2963 рубля, курс доллара — на 6,73 копейки, до 76,2527 рубля, следует... ПРАЙМ, 29.01.2021
курсы валют, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки — до 92,2963 рубля, курс доллара — на 6,73 копейки, до 76,2527 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 11,1 копейки, составив 83,4723 рубля.