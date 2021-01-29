МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки — до 92,2963 рубля, курс доллара — на 6,73 копейки, до 76,2527 рубля, следует из данных Банка России. Доллар укрепляется при волатильности на фондовом рынке

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 11,1 копейки, составив 83,4723 рубля.