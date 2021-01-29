МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фьючерсы на фондовые индексы США снижаются, некоторые почти на 1%, перед последней торговой сессией недели и месяца на опасениях вокруг резкого скачка стоимости акций отдельных компаний на фондовом рынке в последние несколько дней, свидетельствуют данные торгов. Биткоин резко ускорил рост, прибавив 16% за час

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,72% — до 30288 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 13059,1 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3750,62 пункта.

В центре внимания инвесторов оказалась ситуация с акциями Gamestop, AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко подскочили в цене в предыдущие дни. Накануне они дешевели после решения брокерской компании Robinhood ограничить для своих клиентов сделки с акциями данных компаний. Однако позднее ограничения были ослаблены, и в пятницу на предварительных торгах ценные бумаги Gamestop дорожают на 88%, AMC Entertainment — на 48,5%.

"Люди не могут игнорировать историю с Gamestop, в которой розничные инвесторы стали новым (серьёзным — ред.) игроком на рынке", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip). Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Ранее в январе на онлайн-платформе Reddit многотысячная группа WallStreetBets развернула активность, в результате которой тысячи инвесторов начали играть на повышение и скупать низколиквидные акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играют на понижение. Но под их внимание, в частности, попала и даже такая серьёзная компания, как American Airlines. Также это сообщество смогло разогнать стоимость одной из криптовалют и фьючерсы на серебро.

Определенное влияние на настроения инвесторов может оказать макростатистика. Так, до открытия торгов бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о потребительских доходах и расходах в стране за декабрь. Эксперты ожидают, что доходы выросли на 0,1% в месячном выражении после снижения на 1,1% в ноябре, а расходы — снизились на 0,4%, как и месяцем ранее.