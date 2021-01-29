МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется недалеко от минимумов года по индексу Мосбиржи, РТС замедлил снижение на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях волатильности на рынке

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.19 мск снижался на 1,2%, до 3302,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,90%, до 1372,15 пункта.

В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался ниже психологически значимого уровня в 3300 пунктов впервые с 30 декабря и доходил до 3296,63 пункта, однако затем отступил выше. РТС максимально опускался на 1,7% — до 1361,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" после роста в первой половине дня перешел к небольшому снижению и опускается на 16 копеек, до 75,8 рубля, курс евро снижается на 15 копеек, до 92 рублей.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,8%, до 55,54 доллара за баррель.

Ведущие европейские биржи теряют до 1,07%, фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,85%.

Негативом для глобальных площадок продолжает выступать неопределенность с новым пакетом фискальных стимулов в США, а также политика Народного банка Китая по сдерживанию избыточной ликвидности, направленная на предотвращения дальнейшего раздувания пузырей на фондовом рынке и в секторе недвижимости, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, все большее беспокойство у инвесторов, в том числе институциональных, вызывает дестабилизация рынка, вызванная массированными действиями розничных трейдеров, раздувающими стоимость компаний сектора малой капитализации, добавляет он. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции ОГК-2 (-2,68%), "Новатэка" (-2,64%), "Юнипро" (-2,48%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,43%), Petropavlovsk (-2,1%), а также акции АФК "Система" (-1,97%), префы Сбербанка (-1,83%), префы "Татнефти" (-1,77%) и акции "Интер РАО" (-1,74%).

"Норникель" в пятницу представил операционные результаты за четвертый квартал и весь 2020 год. Акции компании снижаются несколько сильнее рынка и теряют 1,4%.

В лидерах роста – акции ГК "ПИК" (2,3%), ЛСР (1,74%), "Детского мира" (1,59%), "Глобалтранс" (1,47%), "Абрау-Дюрсо" (1,26%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,24%).

Акции Polymetal подрастают на 0,67% на публикации операционных данных за 2020 год. Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 92,3 рубля

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи приостановил падение вблизи области сильной поддержки 3295–3300 пунктов, индекс РТС пока находится на достаточном расстоянии от аналогичной поддержки 1350 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако, если нисходящее движение на мировых рынках получит развитие, мы уже сегодня можем пробить данные технические препятствия, добавляет он.

В отсутствие значимых новых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен Александр Осин из "Фридом Финанс" все же допускает разворот отечественных фондовых площадок вверх.