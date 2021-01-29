МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.42 мск снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу курс доллара поднимался до 76,36 рубля, евро — до 92,43 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу пытается расти и вернуться в многонедельный коридор, который основные резервные валюты пробовали пробить вверх накануне и сегодня – выше 76 и 92 рублей за доллар и евро соответственно.

Вчера доллар немного не дошел до области сопротивления 76,6–76,7 рубля, и сегодня после неудачной попытки развить восходящее движение резко пошел вниз, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Поддержку оказывает рост стоимости барреля сорта Brent — на 0,9%, до 55,6 доллара за баррель. Инвесторы вспомнили и решили отыграть вступающее в силу с февраля решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Другие "развивающиеся" валюты также преимущественно прибавляют против доллара.

В итоге доллар и евро снижаются на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций торгуется недалеко от минимумов года

ПРОГНОЗЫ

Внешняя политика отошла пока на второй план, однако при текущей волатильности в акциях и бондах рубль ждёт та же участь, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Фундаментальные факторы пока не в моде, но они никуда не уходят. Остаются неизменными и наши мысли о возможности роста рубля до 72-73 против доллара в ближайшие месяцы при условии (это важная оговорка) отсутствия новых экономических санкций. Дополнительные ограничения вполне возможны, но мы склоняемся к мысли, что они могут быть нацелены на отдельные персоналии и компании, организации, не имеющие системной значимости", — добавил он.

Ближайшая значимая поддержка у доллара находится на отметке 74,84 рубля, и до ее пробоя вниз более вероятна по меньшей мере еще одна атака долларовых "быков" на уровень 76,7 рубля, в свою очередь предположил Бабин.