МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Евро укрепляется по отношению к доллару к вечеру пятницы на данных о состоянии ВВП крупнейших европейских стран, свидетельствуют данные торгов. Экспорт нефти из России достиг минимума за 16 лет

По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару рос до 1,215 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2121 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 104,78 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 90,47 пункта.

Европейская валюта перешла к укреплению по отношению к более "безопасной", американской, на оптимизме вокруг состояния экономики континента. В частности, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения ВВП страны в четвертом квартале на 3,4%.

ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 1,3% по сравнению с третьим кварталом, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших сокращение на 4% в квартальном выражении. Курс рубля перешел к росту вслед за нефтью

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что и в более долгосрочном плане у доллара пессимистичные перспективы, поскольку новое правительство США будет вводить новые стимулы для экономики, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) планирует сохранять свою мягкую монетарную политику.

"Недавнее подтверждение ФРС своей "ультра-голубиной" позиции, несмотря на улучшающиеся прогнозы, делает доллар уязвимым в среднесрочной перспективе", — считают аналитики ING.