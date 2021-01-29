Американские биржи падают на опасениях волатильности на рынке
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются в пределах 1% на фоне неопределенности вокруг аномальной волатильности акций ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,66%, до 30401,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 13259,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3771,51 пункта.
Давление на индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко подскочили в цене в предыдущие дни.
В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.
В пятницу ценные бумаги Gamestop дорожают на 65%, AMC Entertainment — на 50%. Накануне акции дешевели после решения брокерской компании Robinhood ограничить для своих клиентов сделки с ними. Позднее ограничения были ослаблены. В пятницу комиссия США по ценным бумагам (SEC) заявила, что внимательно следит за ситуацией.
"Рынки были уязвимы для падения из-за того, насколько они выросли… и эта активность с Reddit стала катализатором, который спровоцировал распродажу", — считает инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Инвесторы также обратили внимание на статданные, согласно которым доходы населения в США в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, а расходы снизились на 0,2% в месячном выражении. Эксперты прогнозировали рост доходов на 0,1% и снижения расходов на 0,4%. Позднее в ходе торгов будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающая степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель снизился до 79,2 пункта уровня декабря в 80,7 пункта, что соответствует предварительной оценке.
Тем временем, акции Johnson & Johnson дешевеют на 3,5%, после того, как компании сообщила, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. "Хотя и хорошо иметь еще одного участника, вопрос заключается в эффективности. Есть опасения, что если эффективность будет ниже, доверие инвесторов и потребителей будет заметно ниже", — отметил Сэм Стовал (Sam Stovall).
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832927481.html