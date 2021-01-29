МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются в пределах 1% на фоне неопределенности вокруг аномальной волатильности акций ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. Экспорт нефти из России достиг минимума за 16 лет

По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,66%, до 30401,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 13259,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3771,51 пункта.

Давление на индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко подскочили в цене в предыдущие дни.

В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.

В пятницу ценные бумаги Gamestop дорожают на 65%, AMC Entertainment — на 50%. Накануне акции дешевели после решения брокерской компании Robinhood ограничить для своих клиентов сделки с ними. Позднее ограничения были ослаблены. В пятницу комиссия США по ценным бумагам (SEC) заявила, что внимательно следит за ситуацией.

"Рынки были уязвимы для падения из-за того, насколько они выросли… и эта активность с Reddit стала катализатором, который спровоцировал распродажу", — считает инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Рейтер. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Инвесторы также обратили внимание на статданные, согласно которым доходы населения в США в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, а расходы снизились на 0,2% в месячном выражении. Эксперты прогнозировали рост доходов на 0,1% и снижения расходов на 0,4%. Позднее в ходе торгов будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающая степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель снизился до 79,2 пункта уровня декабря в 80,7 пункта, что соответствует предварительной оценке.

Тем временем, акции Johnson & Johnson дешевеют на 3,5%, после того, как компании сообщила, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. "Хотя и хорошо иметь еще одного участника, вопрос заключается в эффективности. Есть опасения, что если эффективность будет ниже, доверие инвесторов и потребителей будет заметно ниже", — отметил Сэм Стовал (Sam Stovall).