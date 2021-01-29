МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным фондовым индексам, отыгрывая сохранение негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Дорожавшая вечером нефть не смогла компенсировать падение западных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,94%, до 3277,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1367,64 пункта.

За неделю индексы упали на 3,13% и на 3,57% соответственно.

В течение января индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3520,66 пункта. Однако по итогам первого месяца текущего года показатель снизился на 0,36%, а индекс РТС — на 1,43%.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок в пятницу торговался "в минусе" в русле общемирового ослабления аппетита к риску.

Давление на западные индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко (в несколько раз) подскочили в цене в предыдущие дни.

Кроме того, давление на рынки оказывает макроэкономический негатив. В частности, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, упал до 79 пунктов с уровня декабря в 80,7 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизился до 79,2 пункта с уровня декабря в 80,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

Между тем, стоимость барреля сорта Brent росла вечером на 0,3%, до 55,3 доллара за баррель, что не стало надежной опорой для российских акций. Игроки рынка нефти вспомнили и решили отыграть вступающее в силу с февраля решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Новатэка" (-4,5%), "Норникеля" (-3,6%), "Лукойла" (-3,3%), Сбербанка (-2,9%). Выросли акции "Распадской" (+3%), "ВСМПО Ависмы" (+1%), ЛСР (+0,7%), НМТП (+0,6%). Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

ПРОГНОЗЫ

Исключением из нисходящей динамики стали в пятницу нефтяные котировки, но и они по сути лишь консолидировались у уровней текущей недели, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На следующей неделе российский рынок останется под геополитическим давлением и может быть склонен к развитию среднесрочного снижения. По индексу Мосбиржи следующий район поддержек расположен около уровня 3220 пунктов, а по РТС — у 1320 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3220-3350 пунктов", — оценила она.

Фактически индекс РТС сейчас торгуется на уровнях 21-23 декабря, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". За последние две недели он потерял более 9%, и если нисходящая тенденция сохранится, то следующей важной отметкой для РТС станет 1330 пунктов, оценивает он.

"Впрочем, с большей вероятностью в начале следующей недели мы увидим очередной отскок РТС вверх с подходом к 1390 пунктам. Индекс Мосбиржи суммарно с середины января потерял около 7%. В случае продолжения распродажи ближайшим уровнем поддержки станет отметка 3240 пунктов, что близко к текущим уровням. Рынок может достичь дна в ближайший понедельник или вторник. Однако в понедельник же вероятен слабый подъем ближе к 3300 пунктам", — добавил Емельянов.