МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным фондовым индексам, отыгрывая сохранение негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Дорожавшая вечером нефть не смогла компенсировать падение западных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,94%, до 3277,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1367,64 пункта.

За неделю индексы упали на 3,13% и на 3,57% соответственно.

В течение января индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3520,66 пункта. Однако по итогам первого месяца текущего года показатель снизился на 0,36%, а индекс РТС — на 1,43%.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок в пятницу торговался "в минусе" в русле общемирового ослабления аппетита к риску.

Давление на западные индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко (в несколько раз) подскочили в цене в предыдущие дни.

Кроме того, давление на рынки оказывает макроэкономический негатив. В частности, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, упал до 79 пунктов с уровня декабря в 80,7 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизился до 79,2 пункта с уровня декабря в 80,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

Между тем,  стоимость барреля сорта Brent росла вечером на 0,3%, до 55,3 доллара за баррель, что не стало надежной опорой для российских акций. Игроки рынка нефти вспомнили и решили отыграть вступающее в силу с февраля решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Новатэка" (-4,5%), "Норникеля" (-3,6%), "Лукойла" (-3,3%), Сбербанка (-2,9%). Выросли акции "Распадской" (+3%), "ВСМПО Ависмы" (+1%), ЛСР (+0,7%), НМТП (+0,6%).

Нью-Йоркская фондовая биржа

Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

ПРОГНОЗЫ

Исключением из нисходящей динамики стали в пятницу нефтяные котировки, но и они по сути лишь консолидировались у уровней текущей недели, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На следующей неделе российский рынок останется под геополитическим давлением и может быть склонен к развитию среднесрочного снижения. По индексу Мосбиржи следующий район поддержек расположен около уровня 3220 пунктов, а по РТС — у 1320 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3220-3350 пунктов", — оценила она.

Фактически индекс РТС сейчас торгуется на уровнях 21-23 декабря, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". За последние две недели он потерял более 9%, и если нисходящая тенденция сохранится, то следующей важной отметкой для РТС станет 1330 пунктов, оценивает он.

"Впрочем, с большей вероятностью в начале следующей недели мы увидим очередной отскок РТС вверх с подходом к 1390 пунктам. Индекс Мосбиржи суммарно с середины января потерял около 7%. В случае продолжения распродажи ближайшим уровнем поддержки станет отметка 3240 пунктов, что близко к текущим уровням. Рынок может достичь дна в ближайший понедельник или вторник. Однако в понедельник же вероятен слабый подъем ближе к 3300 пунктам", — добавил Емельянов.