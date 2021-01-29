МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Институциональным и розничным инвесторам на фондовом рынке следует действовать крайне осторожно в связи с ситуацией, вызванной покупкой шортов участниками онлайн-платформы Reddit, сообщила РИА Новости старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. В США начали ограничивать сделки с акциями, на которые "задрали" цену

По словам эксперта, сейчас сложно предугадать, как события на рынке, связанные с действиями трейдеров из Reddit, будут развиваться в дальнейшем, однако инвесторам стоит принимать во внимание этот фактор в своих решениях.

"Розничным продавцам следует действовать осторожно, не следовать за толпой, избегать спекуляций и стараться делать инвестиции в долгосрочной перспективе", — рекомендует эксперт.

"Мы советуем людям сделать глубокий вдох, прежде чем следовать в своих решениях за "стадом", а это значит, что нужно делать выводы и быть осторожными, чтобы вас не поглотило безумие спекуляций", — добавила собеседница агентства.

Также физлицам, торгующим на рынке, стоит помнить, что короткие продажи (шорты) "явно не для розничного инвестора, а только для тех, кто очень искушен деньгами, которые они могут позволить себе потерять", отметила аналитик.

Созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, в январе организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Действия WallStreetBets затронули акции еще ряда компаний, например сети кинотеатров AMC Entertainment и магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond, и даже одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines. Были замечены участники группы и в торговле фьючерсами на серебро, а также криптовалютами.

В ответ на это крупные брокеры в США, в первую очередь самый популярный у физлиц – Robinhood, начали ограничивать сделки с акциями, цену которых "задрало" это сообщество. Кроме того, волатильность котировок на рынке уже привлекла внимание американских властей.