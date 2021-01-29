Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал преимущественно снижение против основных резервных валют, однако к ее окончанию немного отошел вверх от многомесячных минимумов. При этом доллар и евро успели протестировать круглые уровни 76 рублей и 92 рубль и обновили максимумы с 30 ноября 2020 года (76,5 рубля) и с 3 ноября 2020 года (92,52 рубля), соответственно. Однако пред выходным они вернулись в коридоры, в которых провели несколько недель.

Основным курсообразующим фактором для колебаний рубля оставалась динамика аппетита к риску на мировых рынках на фоне новостей по пакету помощи экономике США и перспективам вакцинации и ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Геополитический фактор также оставался в поле зрения участников торгов.

Рынок нефти при этом преимущественно стабилизировался в районе 56 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 20 копеек до уровня 75,5 рубля, евро – на 10 копеек до 91,7 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась, как и неделей ранее, ниже 4,2 тысячи.

РУБЛЬ ЛОВИЛ СИГНАЛЫ РЫНКОВ

Рубль начал торговую неделю снижением против доллара и евро. Несмотря на то, что на прошлых выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации (на фоне акций протеста в стране), рубль остался под негативным влиянием этого нерыночного фактора. Внешние сигналы в виде динамики курсов «развивающихся валют» к доллару и рынка нефти добавляли свое влияние на рубль.

Фон создавался "ковидными" новостями. Ситуация вокруг COVID-19 продолжает оставаться в центре внимания рынков, что в том числе отражается на курсовой стоимости различных активов. В то время как в Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, во Франции ожидается уже третий "локдаун".

В ожидании, а потом и по факту заседания и решений ФРС США по базовой учетной ставке отмечалось общее охлаждение аппетита к рисковым активам, что оказывало давление на курс рубля.

Федрезерв США по итогам очередного заседания в среду объявил о решении оставить свою денежно-кредитную политику без изменений. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. При этом ФРС признала некоторое ухудшение экономической ситуации в последние несколько недель.

Однако среди инвесторов опять появились сомнения, что пакет помощи экономике США в объеме 1,9 триллиона долларов не будет секвестрован.

Кроме того, волнения на фондовом рынке США, где организованная группа физических лиц устроила шорт-сквиз некоторым крупным хедж-фондам, принеся им миллиардные убытки, добавили опасений инвесторам и толкнули их в защитные долларовые активы.

Это обусловило выход курсов основных резервных валют вверх из многонедельных коридоров: они попытались закрепиться выше 76 и 92 рублей за доллар и евро соответственно.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль провел в коррекционном росте и попытках возврата в многонедельный коридор.

Тем не менее, санкционные риски для рубля остаются открытыми. В частности, несмотря на достижение договоренности между РФ и США продлить Договор о сокращении стратегического наступательного вооружения (ДСНВ) на пять лет, по остальным вопросам разногласия сохраняются.

Так, американская администрация по итогам телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и США — Джо Байдена — заявил, что Байден подтвердил "твердую поддержку суверенитета Украины", а также поднял другие проблемные вопросы.

На этом фоне вполне объясним падающий объем продаж ОФЗ Минфином на аукционах. Ведомству удалось на завершающейся неделе продать бумаг только на 9,942 миллиарда рублей по номиналу. Такого скромного объема размещения не наблюдалось с аукциона, проведенного в конце февраля 2020 года, после которого Минфином была взята вынужденная пауза в размещении ОФЗ более чем на месяц.

Таким образом, рубль может остаться под давлением резко возросшей волатильности мировых рынков и геополитических факторов.