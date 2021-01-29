МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал в пятницу и за месяц

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,43%, до 6,2 доллара, "Новатэка" — на 3,4%, до 167,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,92%, до 71,16 доллара, "Газпрома" — подешевели на 2%, до 5,58 доллара, "Газпром нефти" — уменьшились в цене на 1,46%, до 20,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,69%, до 32,23 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,48%, до 16,75 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,85%, до 27,88 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,65%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 1,36%, до 13,76 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,48%, до 41,25 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,25%, до 8,25 доллара, "Магнита" — опустилась на 1,71%, до 14,92 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 7,62%, до 3,09 доллара.