МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером сбавил темпы роста против доллара и евро, отыгрывая уход нефтяных котировок в минус.

Рубль в течение дня пытался вернуть пробитые накануне основными резервными валютами круглые уровни сопротивления росту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 15 копеек, до 75,81 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 91,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар опускался до 75,23 рубля, евро — до 91,4 рубля. Нефть торгуется единой динамики на фоне сохранения неопределенности

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта в пятницу пыталась расти и вернуться в многонедельный коридор, который основные резервные валюты попробовали пробить накануне вверх – выше 76 и 92 рублей за доллар и евро соответственно

Поддержку в течение дня оказывало повышение стоимости нефти. Однако к вечеру баррель сорта Brent ушел в легкий минус. Инвесторы оценивают перспективы вступающего в силу с февраля решения Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

"Развивающиеся валюты" к вечеру также ушли в минус против доллара. Западные фондовые рынки снижаются, сигнализируя о низком аппетите к риску.

В целом перед выходными инвесторы решили нарастить защитные долларовые позиции, ставшие особенно актуальными на фоне скачка волатильности последних дней на фондовом рынке США в секторе малоликвидных акций.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций упал в пятницу и за месяц

ПРОГНОЗЫ

У доллара и евро остается большой запас хода вниз, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Не обязательно он будет реализован на ближайшей сессии. Напротив, в ближайший понедельник мы можем снова увидеть восхождение базовых валют. Доллар может снова выходить выше 76 рублей, евро – выше 92 рублей", — добавил он.

Прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на начало следующей недели сохраняется в районе 74-77 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Несмотря на локальную волну коррекции, аппетит инвесторов к рисковым активам, в том числе к товарным и сырьевым валютам, в целом сохраняется на достаточно высоком уровне. Опасения у участников торгов вызывают возможные ограничения мобильности населения во время празднования китайского нового года. Каникулы в Китае проходят с 11 по 17 февраля, при этом рост в транспортных перевозках уже начался", — пояснил он свои оценки.