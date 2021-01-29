МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам и коррекционного повышения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи упадет за месяц на 1,9% — до 3213 пунктов, а РТС – на 2%, до 1340 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 0,5 доллара до 54,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,21 доллара, стоимость золота останется в районе 1850 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,6% в месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара снизится на 20 копеек — до 75,6 рубля, евро – также на 20 копеек — до 91,7 рубля, ожидают аналитики. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Внимание игроков сосредоточится на пандемии коронавируса, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с поставками вакцины и появление новых штаммов, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики, указывает он.

"Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США. При этом есть риски затягивания принятия данного пакета, а также снижения объема пакета помощи экономике с ранее объявленных 1,9 триллиона долларов. В этом случае инвесторы также предпочтут переложиться в защитные активы, что усилит коррекционные настроения на рынках", — говорит аналитик.

Инвесторы с осторожностью относятся к заявлениям Федрезерва, опасаясь, что обширное прямое и денежное стимулирование экономики может вызвать более раннее прекращение мягкой монетарной политики в результате всплеска инфляции, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". На развивающихся рынках уже отчетливо наблюдается тренд на повышение инфляции, который оказывает давление на локальные активы и валюты, добавляет он.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" обращает внимание, что демократы в Конгрессе готовы протолкнуть пакет помощи через внесение изменений в бюджет, но остаётся открытым вопрос источников финансирования таких расходов. В ФРС пока не выражают готовность увеличивать количественные меры, а значит может появиться вариант повышения налогов в США на доходы корпораций и доходы от инвестиций — для рынка это будет негативом, указывает он.

"Впрочем, это также способно привести к росту доходностей по американским казначейским обязательствам. В этом случае ФРС может оказаться в позиции вынужденного решения по расширению количественной программы", — добавляет эксперт.

Нефть будет немного дорожать в пределах 1-2 долларов за баррель, что отразит ожидания игроков относительно хорошего спроса на моторное топливо в ближайший летний отпускной сезон, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Из важной статистики можно отметить данные по динамике ВВП, безработице, розничным продажам, промпроизводству и ценам производителей за декабрь в России, заказам товаров длительного пользования и продажам домов в США, указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Риск-аппетиты в начале февраля стабилизируются, покупатели начнут выкупать просадки, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Для формирования более масштабной коррекции сейчас причин нет, ультрамягкая политика мировых ЦБ не располагает к формированию продолжительного нисходящего тренда. Конечно, многое будет зависеть от развития эпидемической ситуации в мире. Важным аспектом для российского рынка также останется геополитика", — говорит он.

Если напряженность внешнего фона останется на сдержанном уровне, индекс Мосбиржи в предстоящем месяце может вернуться к целям вблизи 3500 пунктов, полагает эксперт.

"Российский рынок будет слабо реагировать на котировки нефти и в большей степени будет ориентироваться на движение западных индексов и глобальный аппетит к риску. Мы ожидаем небольшого снижение российских индексов в пределах 1-3%",- говорит Манько из РИА Рейтинга.

Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что мировые рынки продолжат коррекционное снижение, что окажет давление на российские акции. Так, индекс Мосбиржи в рамках февраля может отступить в диапазон 3000-3100 пунктов, прогнозирует он.

"Для российского рынка, ориентированного на сырьё, также появляются новые угрозы. Коронавирусная проблема остаётся нерешенной. В мире появляются новые штаммы, против которых разработанные вакцины могут быть мало эффективными. Соответственно, подавленное состояние глобальной экономики способно затянуться ещё надолго. Поэтому в феврале отечественный рынок может оказаться в падающей тенденции", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"В феврале (или как минимум в первой его половине) основные риски для российского фондового рынка будут смещены в сторону понижательных. Инвесторы будут ждать прояснения санкционного вопроса, связанного с делом Навального, так как ранее многие западные страны уже заявили о готовности оказать давление на РФ", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС при усилении геополитической напряженности или ухудшении внешнего фона могут продолжить падение в район 3100 и 1280 пунктов соответственно, полагает она. Российский рынок акций упал в пятницу и за месяц

РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ ПОДРАСТИ

ЦБ РФ объявит о решении по ставке 12 февраля, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Ее повышение на ближайшем заседании по-прежнему крайне маловероятно, однако ускорение инфляции (рост цен за год уже достиг 5%) может заставить регулятора перейти к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось ранее. В таких условиях как само заседание, так и любые комментарии чиновников в преддверии него могут оказать существенное влияние на рынок", — добавил он, говоря о факторах курсообразования рубля.

Чем сильнее размер нового пакета помощи экономике США будет отклонятся от озвученного Байденом размера 1,9 триллиона долларов, тем выше будет нервозность на рынках, и тем сильнее будет ослабление доллара к основным валютам, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

При этом геополитический фон в феврале будет значимым фактором курсообразования и для рубля, добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Многое определится действиями ФРС и Конгресса США, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Если на рынке будет много денег, то глобальный капитал вернётся к покупке риска, в чём также примет участие российский рубль. С другой стороны, если санкционная тематика также станет более понятной и она не будет угрожающей, то рубль способен отыграть 5-7% от текущих значений", — оценил он. Рубль попытался выйти из коридора

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Февраль обещает быть первым в текущем году месяцем полноценного восстановления. В ряде регионов и стран в феврале планируется отмена ограничительных мер, снятие или смягчение локдаунов. Это должно позволить деловой и потребительской активности начать восстановительный рост. В числе фаворитов могут оказаться сырьевые рынки и акции сырьевых компаний поскольку они традиционно наиболее быстро реагирую на изменение экономической конъюнктуры", — говорит Евстифеев из банка "Зенит".

По мнению Манько из РИА Рейтинга, несколько лучше рынка будут выглядеть акции нефтяников, а хуже рынка акции электросетевых компаний.

Кочетков из "Открытие Брокер" указывает, что прежде всего, от ухудшения прогнозов по пандемии может пострадать сектор нефти и газа, поскольку восстановление спроса на нефть происходит далеко не по оптимистичному сценарию. В секторе металлов и добычи также появляется фактор возможного повышения экспортных пошлин, или иных налогов, добавляет он. Соответственно, данные секторы могут оказаться самыми слабыми в феврале, резюмирует аналитик.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что отчетность опубликуют 3M, Boeing, Lockheed Martin, Chevron, Caterpillar, Johnson & Johnson, Apple, AT&T, Facebook, Mcdonald's. В России операционные результаты представят "Лента", ЛСР, ММК, ГМК "Норникель", "Полюс", Okey, Polymetal.

Он полагает, что лучше рынка будут торговаться акции металлургического сектора, аутсайдерами могут стать банки, компании розничной торговли, исключением могут стать бумаги онлайн-ритейлеров и магазинов с высокой долей интернет продаж ("М.Видео", "Детский мир").