МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут после заметного снижения на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торговых площадок. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на февраль

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% — до 3486,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 2349,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,68%, до 28754,62 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 2,19% — до 3041,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 6665,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,31%, до 28025 пунктов.

В начале недели на рынках Азии наблюдается коррекция после существенного снижения на прошедшей неделе. Так, по итогам торгов пятницы основные индексы АТР закрылись падением на 0,6-3%, в четверг также наблюдалось снижение.

Пандемия коронавируса остается одним из важнейших факторов на рынке. Растущая заболеваемость и введение дополнительных ограничений в некоторых странах продолжают оказывать давление на котировки акций. Однако, несмотря на снижение спроса на рисковые активы в краткосрочной перспективе, старший стратег по мировым рынкам Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) прогнозирует в этом году бурный рост мировой экономики, "стержнем" которого станет начало вакцинации во всем мире.

"Несмотря на ужесточение карантина и ограничения мобильности, которые приведут к замедлению роста в первом квартале, в 2021 году в мировой экономике будет наблюдаться самый стремительный глобальный рост за десятилетия", — цитирует аналитика агентство Франс Пресс.

В то же время рост индексов Китая несколько сдерживает статистика. Индекс деловой активности PMI в промышленности КНР в январе снизился до 51,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя — до 52,7 пункта.

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