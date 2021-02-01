МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник укрепляется после снижения ранее, трейдеры также отыгрывают статистику по деловой активности в Китае, являющемся крупнейшим потребителем меди в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,1% — до 3,579 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,22%, до 7856 долларов, алюминия — на 0,35%, до 1977,5 доллара, цинка — на 0,5%, до 2579,5 доллара за тонну. Электроника подорожает: есть ли смысл покупать ее сейчас

Цена на медь в рамках коррекции поднимается после снижения на прошлой неделе на 1,9%. Удешевление меди было вызвано укреплением курса доллара и неопределенностью по восстановлению экономики, от чего зависит спрос на сырье.

Инвесторы обращают внимание и на статистику из КНР. Индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в январе снизился до 51,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали снижение показателя лишь до 52,7 пункта. Вместе с этим, индекс остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.