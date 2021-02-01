События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь)
|52,1
|55,3 (факт)
|0:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|5,5%
|7,1% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)
|53
|51,5 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,9%
|-2,6%
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51
|50,9
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,8
|52,4
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,5
|51,5
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|58,3
|57
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|54,7
|54,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,9
|52,9
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (декабрь)
|8,3%
|8,3%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|59,1
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|51,7
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|60,5
|60
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|49,7
|50,9
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-3,7%
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 4кв2020/2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832934482.html