МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций и рубль подрастут в начале торгов понедельника, полагают аналитики.

Доллар продолжит торговаться ниже отметки 76 рублей, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,2-0,5% в диапазоне 3285-3295 пунктов, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270 и 3250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3300 и 3320 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Как понять, что обвал доллара уже начался

На валютной секции Московской биржи ожидается консолидация курса российской валюты в начале торгов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Поддержка придет со стороны подъема цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран. В результате, доллар продолжит движение чуть ниже 76 рублей", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 2% на опасениях по поводу возросшей волатильности.

В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками. Инвесторы опасаются распространения подобных действий на другие финансовые инструменты.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,6-2,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,6%, японский Nikkei 225 — на 1,6%. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Стоимость нефти повышается на 0,65%, до 55,38 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается на 0,05% — до 1,2130 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций упал по основным фондовым индексам, отыгрывая сохранение негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Дорожавшая вечером нефть не смогла компенсировать падение западных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,94%, до 3277,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1367,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 20 копеек, до 75,76 рубля, евро — на 22 копейки, до 91,92 рубля, следует из данных Московской биржи.