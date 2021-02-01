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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832935024.html
Рубль в начале дня повышается к доллару и евро
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Рубль в начале торгов понедельника прибавляет к доллару и евро, отыгрывая дорожающую нефть. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 17 копеек, до 75,58 рубля,... ПРАЙМ, 01.02.2021
курсы валют, рубль, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника прибавляет к доллару и евро, отыгрывая дорожающую нефть.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 17 копеек, до 75,58 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 91,68 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,65%, до 55,38 доллара за баррель по марке Brent.