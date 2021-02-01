МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника прибавляет к доллару и евро, отыгрывая дорожающую нефть. Как понять, что обвал доллара уже начался

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 17 копеек, до 75,58 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 91,68 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,65%, до 55,38 доллара за баррель по марке Brent.