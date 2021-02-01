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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832935107.html
Индекс Мосбиржи незначительно растет в начале недели
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника слегка прибавляет по индексу Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 3279 пунктов, долларовый... ПРАЙМ, 01.02.2021
торги, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника слегка прибавляет по индексу Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 3279 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,2% — до 1365 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти повышается на 0,5% — до 55,31 доллара за баррель марки Brent.