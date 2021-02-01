МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника слегка прибавляет по индексу Мосбиржи.

Московская биржа

Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 3279 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,2% — до 1365 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти повышается на 0,5% — до 55,31 доллара за баррель марки Brent.