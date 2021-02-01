МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP договорилась о продаже 20% газового Блока 61 в Омане национальной нефтегазовой компании Таиланда РТТ Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), говорится в релизе BP.

Стоимость сделки составит 2,6 миллиарда долларов, при этом BP останется оператором Блока 61 с долей в 40%. Завершение сделки ожидается в течение 2021 года. "После завершения, доли участия в Блоке 61 будут следующими: BP — 40%; OQ — 30%; PTTEP — 20%; и PETRONAS — 10%", — указывает компания. Крупнейший в мире суверенный фонд перестал вкладываться в нефть и газ

Блок 61 охватывает около 3,95 тысячи квадратных километров в центральной части Омана, содержит крупнейшие месторождения газа в плотных породах на Ближнем Востоке. Блок уже прошел две фазы разработки — месторождение Khazzan, добыча на котором началась в 2017 году, а затем месторождение Ghazeer, добыча на котором стартовала в октябре 2020 года. Эти два месторождения, которые в общей сложности могут дать 10,5 триллиона кубических футов газа, имеют общую суточную производственную мощность 1,5 миллиарда кубических футов газа и более 65 тысяч баррелей конденсата.

Газ с Блока 61 экспортируется для внутреннего потребления в национальную газовую сеть Омана, а также повышает доступность поставок сырья для компании Oman LNG. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. BP работает в Омане с 2007 года, когда было подписано первоначальное соглашение по Блоку 61. Помимо Блока 61, BP и Eni подписали соглашение по Блоку 77 в 2019 году. BP Trading & Shipping также закупает СПГ у компании Oman LNG в рамках семилетней сделки, которая началась в 2018 году.

PTTEP — государственная нефтегазовая компания Таиланда, основанная в 1978 году. Штаб-квартира находится в Бангкоке. Работает в 15 странах, включая Оман.