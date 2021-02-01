МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 74,74 копейки, составив 75,5053 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Монеты номиналом 1 рубль и 1 евро на фоне банкноты номиналом 5 евро

Рубль в начале дня повышается к доллару и евро

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 76,2527 рубля за доллар.