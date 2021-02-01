МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рост стоимости серебра в понедельник резко ускорился, в результате она достигла максимального значения с февраля 2013 года на фоне развернутой розничными инвесторами — онлайн-группой WallStreetBets с форумов Reddit — активности по "разгону" цены активов, на понижение которых делали крупные ставки фонды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 11,91% — до 30,12 доллара за унцию, и уже поднимался до 30,31 доллара. Это максимум с 19 февраля 2013 года. Утром в понедельник рост цены драгметалла составлял 6-7%.

Динамика стоимости серебра в понедельник является продолжением тренда, отмеченного в конце прошлой недели — в четверг и пятницу в моменте цена драгметалла подпрыгивала на 7%. По итогам прошлой недели рост составил 10,11% — это максимальный недельный рост также с августа минувшего года. Эксперт раскрыл, сколько будут стоить золото и серебро

Сложившаяся ситуация наблюдается на фоне того, что крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

"События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности розничных инвесторов неразумно, и это снова было четко продемонстрировано на рынке серебра", — сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).

Аномальный рост стоимости акций отдельных компаний, а теперь еще и других активов происходит на фоне активности группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. В результате действий данной группы тысячи инвесторов начали играть на повышение и скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. Это особенно касается активов, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short). В результате хедж-фонды из-за бурного роста могут быть вынуждены срочно закрывать свои "шорты", выкупая непрерывно дорожающие активы, чтобы хоть как-то ограничить свои убытки.