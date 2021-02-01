МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом в рамках коррекции после снижения в конце января, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% — до 3505,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2362,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,2%, до 28892,86 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 2,7% — до 3056,53 пункта, японский индекс Nikkei 225 — поднялся на 1,55%, до 28091,05 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,84%, до 6663 пункта.

Фондовые рынки региона начали февраль с роста, корректируясь после снижения в конце января. "Инвесторы покупают акции, которые были распроданы на прошлой неделе сильнее, чем должны были", — заявил агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito). Снижение бирж АТР в пятницу произошло на обострении опасений за перспективы мировой экономики в свете пандемии коронавируса. Электроника подорожает: есть ли смысл покупать ее сейчас

В то же время рост индексов в регионе сдержала внутренняя статистика. Так, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), по данным делового издания Caixin совместно с исследовательской организацией Markit, в январе снизился до 51,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. При этом ожидалось сокращение до 52,7 пункта. Это самый низкий показатель с июня 2020 года. В то же время индекс деловой активности в производственном секторе Японии, по данным Nomura и исследовательской организации Markit, вырос в январе до 49,8 с 49,7 пункта месяцем ранее.

Экономист Dai-ichi Life Research Institute Такеши Окуваки, (Takeshi Okuwaki) сказал агентству Рейтер, что японские промышленные компании могут сократить производство, поскольку чрезвычайное положение неизбежно нанесет ущерб экономике.

Правительство Японии в начале января ввело режим чрезвычайной ситуации на территории 11 префектур: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Тотиги, Айти, Гифу, Осака, Хёго, Киото, Фукуока. Режим будет действовать до 7 февраля. Он подразумевает сокращение работы ресторанов, кинотеатров, развлекательных заведений и части магазинов до 20 часов, отмену мероприятий, а также перевод 70% сотрудников на удаленную работу. В этот раз было решено не отменять занятия в школах.