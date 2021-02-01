МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в первый день февраля растут, отыгрывая потери предыдущей недели, когда наблюдалось крупнейшее их снижение с октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,6%, до 6446,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 5448,43 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 13588,35 пункта.

В понедельник основные европейские индексы коррекционно растут после значительного снижения ранее. По итогам последней недели января британский индекс упал на 4,2%, французский — на 2,66%, а немецкий — на 2,94%. Такое падение было вызвано беспокойствами из-за продления и ужесточения карантинных мер в ряде европейских стран, а также неопределенностью с поставками вакцины от коронавируса в ЕС. Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Коррекции способствует и вышедшая несколькими минутами ранее макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны по окончательной оценке в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре, а не до 54,7, как считалось ранее.

Инвесторы также отыгрывают корпоративные новости. Так, акции британского онлайн-ритейлера одежды, обуви и аксессуаров ASOS растут в цене на 3,6% после сообщений о покупке ряда брендов, принадлежащих британской же Arcadia Group, за 295 миллионов фунтов стерлингов (400 миллионов долларов).