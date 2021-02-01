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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832938134.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 91,54 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки — до 91,5426 рубля, курс доллара — на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 01.02.2021
курсы валют, доллар, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки — до 91,5426 рубля, курс доллара — на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 75,02 копейки, составив 82,7221 рубля.