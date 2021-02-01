МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки — до 91,5426 рубля, курс доллара — на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 75,02 копейки, составив 82,7221 рубля. Рубль в начале дня повышается к доллару и евро