МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут в понедельник — на американских рынках в первый день февраля намечается коррекция после заметного снижения в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,57%, до 30052 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 13026,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 3735,12 пункта.

Динамика фьючерсов в понедельник указывает на то, что фондовые рынки могут начать февраль с коррекционного роста после того, как в пятницу основные биржевые индексы США потеряли в районе 2%. Распродажи произошли на опасениях, связанных с аномальной волатильностью цен на акции отдельных компаний и некоторые активы. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

В целом же аналитики ждут продолжения роста на фондовых рынках на оптимизме в том, что касается перспектив экономики. "Мы думаем, что в ближайшем будущем ситуация на рынках будет довольно хорошей, потому что есть надежда на улучшение состояния экономики и есть значительная поддержка со стороны властей", — сказал газете Wall Street Journal директор по инвестициям Blue Bay Asset Management Марк Даудинг (Mark Dowding).

В этом свете трейдеры ждут новой макростатистики. Так, в первые часы основных торгов в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе. Эксперты полагают, что показатель опустился до 60% против 60,5% в декабре.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности в США: на текущей неделе отчитаются 111 компаний из индекса S&P 500. В частности, с интересом рынки ждут квартальных финансовых результатов таких крупных технологических компаний, как Amazon и Alphabet, которые представят свои финансовые результаты после закрытия вторничных торгов.